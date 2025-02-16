澤連斯基談抗俄 籲歐建武裝部隊

晤萬斯商停火 指前提是獲安全保證 烏克蘭總統澤連斯基上周六在德國慕尼黑安全會議上呼籲，歐洲國家應建立武裝部隊，增加防範俄羅斯的能力。他上周五曾與美國副總統萬斯會面，雙方會後並無發表聯合聲明。澤連斯基感謝美國的支持，表示烏克蘭準備盡快實現真正和平，但需要獲得真正的安全保證。

澤連斯基在會上談及俄羅斯威脅，「我們不能排除美國拒絕合作可能性」，現在時機已到，歐洲須建立其武裝部隊，又指歐洲軍隊沒有烏軍恐怕不足以抵抗俄軍，理由是其士兵擁有真正現代戰爭經驗。他日前曾警告，俄羅斯計劃今夏以演習為幌子，在白羅斯部署10至15萬名士兵，目標正是北約。

在出席慕尼黑安全會議前，澤連斯基曾與萬斯、美國國務卿魯比奧及俄烏問題特使凱洛格舉行會談。他形容雙方會談良好，是兩人第一次會晤，但不會是最後一次，目前要做的是對話及合作，制訂計劃結束戰爭。他感謝美方支持，基輔準備盡快實現真正和平，但首先需獲得真正安全保證。萬斯則表示，美國目標是實現烏克蘭長久和平，不希望歐洲若干年後再發生衝突。

透露收取特朗普私人號碼 雙方會面約40分鐘，但未有宣布任何重大事項，包括烏克蘭礦產資源開發協議。澤連斯基同日亦與美國跨黨派參議員代表展開閉門會議，他表示，相信美國總統特朗普是結束俄烏戰爭的關鍵，又透露特朗普在安全會議前給他電話號碼。澤連斯基早前表示，只有烏克蘭與歐美就如何結束俄烏衝突達成一致，他才會與俄羅斯總統普京進行直接會談。他續指一旦烏克蘭未能加入北約，軍隊規模需倍增至150萬人。

特朗普上周三曾與澤連斯基通電話，有美媒引述知情官員透露，特朗普與澤連斯基通話持續約一小時，特朗普強調如果希望通過外交途徑停火，與普京對話是別無他選，他說：「為了拯救烏克蘭，我需要和普京談談。」並反問澤連斯基態度。澤連斯基稱仍然希望談判，但質疑普京可信性：「普京告訴你他想要談判，只是因為他害怕你，因為你很強。」特朗普回應稱，普京想達成停火協議，相信很快就會知道實際情況。

擬沿停火線部署歐維和部隊 報道續指，特朗普稱理解烏克蘭需要安全保證作為任何協議內容，並認為沿停火界線部署歐洲維和部隊是可行解決方案。特朗普披露中央情報局局長拉特克利夫、總統中東事務特使威特科夫將加入美國談判團隊，要求澤連斯基組建談判團隊。本報綜合報道