華AI被指加劇全球打壓異見
【本報綜合報道】美媒上周五引述美國國家民主基金會（NED）民主研究國際論壇一份報告，警告中國在人工智能（AI）和數據收集領域的技術進步，包括DeepSeek等AI模型出現、對外出口監控技術，恐加劇北京管控國內社會，甚至為全球威權政府提供新工具打壓異見活動。
美報告籲警惕監控技術進步
報告稱，中國在收集和利用前所未有類型和規模的數據方面尤為突出，這些數據來源於公共和私人領域，涵蓋國內外，旨在實現社會控制。報告認為，中國在4個科技領域的進步值得引起警惕，包括AI監視的應用、神經和沉浸式科技、可破解加密訊息的量子計算、中央控制的數碼貨幣。而中國在監控技術上處於領先地位，未來可能很大程度影響訊息加密方面的標準，並出口相關技術。
報告建議，民主國家的政府和公民社會應協助發展保護私隱的技術，並打造一個嵌有民主價值觀的科技生態系統，與中國提供的技術與設備競爭。報告又建議，民主國家和公民社會積極參與制訂技術標準，阻止中國的威權式做法成為國際常態。
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