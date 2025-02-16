華AI被指加劇全球打壓異見

美報告籲警惕監控技術進步

報告稱，中國在收集和利用前所未有類型和規模的數據方面尤為突出，這些數據來源於公共和私人領域，涵蓋國內外，旨在實現社會控制。報告認為，中國在4個科技領域的進步值得引起警惕，包括AI監視的應用、神經和沉浸式科技、可破解加密訊息的量子計算、中央控制的數碼貨幣。而中國在監控技術上處於領先地位，未來可能很大程度影響訊息加密方面的標準，並出口相關技術。