中國西班牙外長會晤 願推動關係發展
【本報綜合報道】中共中央政治局委員、外交部長王毅上周五在德國出席慕尼黑安全會議期間會見西班牙外交大臣阿爾瓦雷斯。
王毅指，中國同西班牙關係發展亮點紛呈，兩國領導人保持密切互動，新能源合作大項目取得重要進展，經貿投資合作迎來新的機遇；今年是中西全面戰略夥伴關係建立20周年，也是中歐建交50周年，中方願同西班牙一道，落實好兩國領導人重要共識，推動中西關係發展取得更多可視性成果，更好助力兩國經濟民生，也為中歐關係發展注入更多穩定性。中方歡迎更多西班牙企業深耕中國市場，分享中國超大規模市場機遇和經濟轉型發展紅利，共同打造數字經濟、人工智能等新的合作增長點。王毅表示，中國同西班牙在國際事務中保持良好溝通協調。當前國際局勢變亂交織，世界面臨重回叢林法則風險，中西要共同踐行多邊主義，推動國際關係民主化，凝聚廣泛國際共識，攜手推進平等有序的多極化。
冀加強高層交往
阿爾瓦雷斯表示，去年是西中關係的大年，兩國領導人舉行歷史性會晤，經貿、文化、旅遊等各領域務實合作取得重要成果。西班牙願同中方一道，加強高層交往，拓展互利共贏合作，推動西中關係不斷邁上新台階。
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