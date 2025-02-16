中國西班牙外長會晤 願推動關係發展

王毅指，中國同西班牙關係發展亮點紛呈，兩國領導人保持密切互動，新能源合作大項目取得重要進展，經貿投資合作迎來新的機遇；今年是中西全面戰略夥伴關係建立20周年，也是中歐建交50周年，中方願同西班牙一道，落實好兩國領導人重要共識，推動中西關係發展取得更多可視性成果，更好助力兩國經濟民生，也為中歐關係發展注入更多穩定性。中方歡迎更多西班牙企業深耕中國市場，分享中國超大規模市場機遇和經濟轉型發展紅利，共同打造數字經濟、人工智能等新的合作增長點。王毅表示，中國同西班牙在國際事務中保持良好溝通協調。當前國際局勢變亂交織，世界面臨重回叢林法則風險，中西要共同踐行多邊主義，推動國際關係民主化，凝聚廣泛國際共識，攜手推進平等有序的多極化。