「最大威脅非中俄而在自身」 萬斯指指點點惹怒歐盟

慕尼黑會議上 美副總統仗特朗普發言 美國副總統萬斯上周五在德國慕尼黑安全會議上發言時，猛烈抨擊歐洲在基本價值觀上嚴重倒退，直言其面臨的最大威脅並非來自俄羅斯或中國，而是歐洲國家自身對於言論自由的審查，以及疏於管理移民問題。萬斯的講話引起歐盟多國不滿，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯直斥，萬斯是在試圖挑釁。

萬斯首次以美國副總統身份在世界舞台上亮相，而他的演說亦震動整個歐洲大陸。他在發言中指出，歐洲最大的威脅的不是來自中國或俄羅斯等外來因素，而是來自內部，批評歐盟以仇恨內容為由關閉社交媒體，打壓言論，背離保護言論自由的基本價值觀，又忽視移民問題，形容已經失控，而若果無視民眾關切，民主就無法生存。

點名羅馬尼亞取消大選結果 萬斯重申：「華盛頓現在有了新的掌權者，在總統特朗普領導下，我們或許不同意你們的觀點，但我們會為捍衞你們在公共場合表達觀點的權利而鬥爭。」但他指出，歐洲的情況已經糟糕一個地步，並點名批評羅馬尼亞去年取消大選結果，而前歐盟專員在電視上對於有關選舉無效發表滿不在乎的言論，令美國人甚感震驚。他又批評，英國、德國和瑞典等國家的搜查行動違反人權。

拒見德總理 晤極右黨領袖 他表示，特朗普期望歐洲在自我防衞上做得更多，令華府可以專注於其他地區，包括印太地區。在德國本月底將進行大選之際，演講結束後萬斯違反禮儀，拒絕了德國總理兼德國社民黨領導人紹爾茨的會面邀請，反而私下與極右翼的德國另類選擇黨領袖會晤。在華盛頓，特朗普力撐萬斯的表現，認為演講非常出色，而歐洲確實正在喪失言論自由的權利，對此必須小心。

報道指，與會者聽到萬斯的言論都感到震驚。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯指，萬斯是試圖挑釁。德國總理紹爾茨重申，設下防火牆對抗極右勢力是德國民主政黨的廣泛共識；德國防長皮斯托留斯批評萬斯的言論不可接受，把歐洲與專制政權相提並論，令整個歐洲的民主都受到質疑。英國《衞報》指出，美歐間的鴻溝正在加深，而這不僅僅是對俄羅斯持不同看法，還在價值觀和民主等更深層次問題上存在巨大的分歧。本報綜合報道

美國副總統 萬斯 歐盟高級代表 卡拉斯 歐盟成員國對萬斯的演講感到不滿。（Getty Images圖片）