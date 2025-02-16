貴州政協民宗會前主任囚11年

據貴州高院微信公眾號上周四發布消息，貴州省黔南布依族苗族自治州中級人民法院當日一審公開宣判貴州省政協民族與宗教委員會前主任麻紹敏受賄一案，以受賄罪判處麻紹敏有期徒刑11年，並罰款120萬元人民幣（約130萬港元）；對其受賄所得財物及其孳息依法予以追繳，上繳國庫。（綜合報道）