兩岸國際

中海油前總經理涉收賄捱告

最高人民檢察院上周四發布消息，中國海洋石油集團有限公司前黨組副書記、董事、總經理李勇涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院指定，近日已由湖北省襄陽市人民檢察院向襄陽市中級人民法院提起公訴。（綜合報道）
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