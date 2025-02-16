稱響應國策 山東企業解僱作處分 逼員工限期內結婚

山東省舜天化工集團工會近日發布通知，要求28至58歲的單身員工今年9月30日內限期成家立業，否則個人需要檢討並離職，引發爭議。內媒上周五報道，該企業被下達責令改正指令書，撤銷並廢止上述通知提出的規定。

三季度內未婚即炒 通知顯示，這是為了響應國家號召，否則就是不忠，如員工限期前未解決個人婚姻問題，「一季度內完不成的，要寫檢討；二季度內完不成的，要進行考核；三季度內完不成的，個人要離職，若三季度內不能結婚，公司將與其解除勞動合同」。內容傳出後引起網民撻伐，有人揶揄「公司出彩禮、出婚房、出律師，員工也不是不能結婚啊」。

違勞動法 當局叫停 位於臨沂市沂南縣的山東省舜天化工集團有關負責人解釋，本意是幫助和督促大齡未婚職工拿出一定時間和精力，為自身人生大事努力，倡議激勵盡快成家立業，但方式方法簡單，將倡議事項搞成硬性制度規定。沂南縣人社局上周四約談該公司，指出相關通知已違反《勞動法》、《勞動合同法》有關規定，因此立即叫停。該公司表示，已撤銷廢止通知所提規定，將加強企業內部管理。本報綜合報道