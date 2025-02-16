山東泰山就球迷不當行為 向南韓光州FC致歉

【本報綜合報道】中國超級聯賽球隊山東泰山足球俱樂部上周五發聲明，就上周二舉行的亞冠比賽中個別球迷不當行為，向南韓光州FC俱樂部致歉，並將永久禁止涉事球迷現場觀看山東泰山主場賽事。

永久禁止涉事觀眾進場 山東泰山在官方微信公眾號上說，針對該場亞冠比賽中個別球迷在看台的違規行為，俱樂部深感震驚，已將相關情況報告公安部門，並協助展開調查。經了解，公安部門已第一時間對涉事人員依法處理。山東泰山強調，一貫秉持「文明觀賽、尊重對手」原則，對任何形式的違規行為零容忍，個別球迷的行為不能代表俱樂部和泰山球迷整體。俱樂部對該行為表示強烈譴責，決定永久禁止涉事人員現場觀看山東泰山主場比賽。如後期產生亞足聯罰款，俱樂部保留通過法律途徑，追究涉事人員經濟賠償責任的權利。

事發於亞冠精英聯賽東亞區第7輪賽事，山東泰山主場以3比1擊敗光州FC，但在比賽期間，主場球迷向客場球迷方向舉起印有南韓前總統全斗煥頭像的照片，引起客場球隊抗議。光州FC稱，此舉不能單純視為球迷的助威方式，而是對光州市乃至整個南韓的嘲弄和貶低，打算向亞足聯提出申訴。