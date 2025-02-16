聯國組織指疆藏存在強迫勞動 京反駁

【本報綜合報道】總部設於瑞士日內瓦的聯合國國際勞工組織近日發表報告指，中國當局在新疆和西藏利用所謂職業技能培訓和教育中心進行強迫勞動及任意拘留，更通過國家主導的勞工計劃，將大規模剩餘農村勞動力轉移至全國各地。中方駁斥該報告，批評是完全錯誤並且毫無根據。

報告詳述中國當局如何加強調查和監測貧困狀況，提高跨省勞工轉移的目標，同時向少數民族小農戶施壓，將其土地轉讓給國家主導的合作社；其中迫使數萬名維吾爾人、藏人及其他少數民族在脅迫條件下，進入太陽能電池板生產、電池製造、季節性農業和海產品加工等行業。國際工會聯合會估計，截至去年西藏勞工轉移人數大增，影響多達63萬人，地方政府更為勞工中介和企業提供激勵措施。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇上周二回應時，否認國際勞工組織報告的內容，指摘相關資訊虛假，旨在欺騙國際社會，破壞新疆和西藏穩定發展。

他批評，某些勢力不斷散布有關新疆和西藏存在強迫勞動的謊言，只為抹黑中國形象，污衊中國政府治理兩地的政策，干涉中國內政。