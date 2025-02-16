外籍商務人士赴京 可5年多簽停留180日

北京市政府外事辦公室上周五召開政策吹風會時表示，為進一步提高外籍商務人士出入境便利，支持企業展開對外經貿合作，為符合條件的外籍商務人士提供專項簽證便利。合資格人士可簽發5年多次、停留期為180日的專項邀請函，申辦不收取任何費用並可從網上收取。

需由相關企業網上申請 會上提及，北京市將為符合條件的來京外籍商務人士提供專項簽證便利，並會同北京邊檢總站給予其通關便利，為全國首創的專項簽證與通關便利措施聯動實施。此便利政策適用對象包括，由符合條件的在京註冊企業邀請的、需經常來京從事商業貿易活動並發揮積極作用的外籍商務人士，以及其配偶和子女，由相關企業透過網上提交申請。

企業提交申請後，北京市政府外辦將為符合條件的外籍商務人士簽發5年多次、停留期為180日的專項邀請函。中國駐外簽證機關據此審發5年多次、停留期為180日的M字或相應類別簽證；申請人可免於採集指紋並且可委託他人辦理簽證，且只收取一年多次簽證費用。北京邊檢總站對從北京口岸首都國際機場、大興國際機場出入境的外籍商務人士提供邊檢通關便利，實現快速通關。

北京市政府外辦將依託現有訊息化系統展開專項簽證和通關便利工作，企業申辦毋須到各區外事部門遞交材料，從提交申請到獲得專項邀請函可全程網辦，實現讓數據多跑路、企業不跑腿。申辦專項邀請函不收取任何費用。該政策實施後，將為外籍商務人士來京進一步開通綠色通道。本報綜合報道