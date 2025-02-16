黃國昌當選台民眾黨主席

打贏蔡壁如 接替柯文哲

民眾黨主席補選為黨員線上投票，投票總選舉人數逾1.9萬人，投票率為47.95%，投票數為9,263票。黃國昌在社交網發文感謝所有投票給他的黨員，並指補選結束代表緊接來艱巨挑戰，揚言「同志們，我們一起努力。在柯主席回來那天，讓他感到驕傲！」他指在兩大黨夾擊下，民眾黨沒有鬆懈空間，接下來要持續強化台灣民眾黨與基層民眾的連結，必須要深入各個鄰里社區建立與基層民眾最直接連結，快速回應台灣人民需求，讓民眾黨成為台灣人民可以依靠的政黨。