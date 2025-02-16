黃國昌當選台民眾黨主席
【本報綜合報道】台灣民眾黨昨日舉行第二屆黨主席補選投票，同日下午公布選舉結果顯示，立委黃國昌得票數為8,903票，得票率96.11%；前立委蔡壁如得360票，得票率3.89%，由黃國昌勝出。
打贏蔡壁如 接替柯文哲
民眾黨主席補選為黨員線上投票，投票總選舉人數逾1.9萬人，投票率為47.95%，投票數為9,263票。黃國昌在社交網發文感謝所有投票給他的黨員，並指補選結束代表緊接來艱巨挑戰，揚言「同志們，我們一起努力。在柯主席回來那天，讓他感到驕傲！」他指在兩大黨夾擊下，民眾黨沒有鬆懈空間，接下來要持續強化台灣民眾黨與基層民眾的連結，必須要深入各個鄰里社區建立與基層民眾最直接連結，快速回應台灣人民需求，讓民眾黨成為台灣人民可以依靠的政黨。
台北前市長柯文哲去年因捲入京華城弊案被收押，之後請辭民眾黨主席，黨內推舉黃國昌為代理黨主席，並安排黨主席補選。黃國昌及蔡壁如都登記參選，兩人皆達黨員聯署門檻，此為民眾黨創黨5年來，首次非同額競選黨主席。
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