台軍勇鷹機失事 飛行員跳傘獲救

【本報綜合報道】台灣空軍飛行訓練指揮部一架勇鷹高教機上周六上午8時40分起飛後發生故障，因雙引擎失效而墜海，飛行員林瑋跳傘逃生獲救。台灣的行政院長卓榮泰發文，已請國防部針對事故原因調查釐清，就應有程序進行相關檢驗。這是勇鷹高教機交付空軍後，首次發生失事意外，同型機暫時停飛，等待找出失事原因。

同型機暫停飛 軍方人士透露，該架勇鷹高教機於上周六上午在台東都蘭外海失事墜機，飛行員跳傘。台灣空軍司令部其後證實事件，指該勇鷹高教機發生故障，已經組成專案調查小組調查肇因。34歲林瑋獲救後由直升機吊掛返回志航基地，再由救護車送台東馬偕醫院治療。林瑋頭上包着紗布，送院期間意識清楚，並回應媒體指：「（自己）還好，謝謝關心」。經初步檢查，其健康狀況良好、無損傷。

此次獲救的少校訓練官林瑋是空軍官校102年班，飛行總時間為1,237小時。林瑋上周六駕駛單人座機、編號Z754的勇鷹高教機，執行一批二架次的基本航線投彈的飛行科目訓練，擔任長機單人操作。惟勇鷹高教機起飛後發生故障，期間曾傳出爆炸聲響，隨後機頭朝下墜落於機場北面海面。另一架勇鷹機則在上空飛行，並引導救援單位趕到失事海域。