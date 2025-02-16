完成驗屍 4死者有頭胸腹鈍挫傷

【本報綜合報道】台灣台中市新光三越中港店上周四發生氣爆事故，截至昨日死傷數字增至4死39傷，仍有11人需留院治療。台中地檢署上周五完成驗屍，4名死者都是爆炸導致頭部與胸部外傷、胸腹部鈍挫傷，進一步造成多重器官衰竭死亡。賴清德和台中市長盧秀燕等官員昨日前往醫院探望傷者，要求必須更注重工業安全問題。

衞福部統計氣爆事故至昨日上午6時，經緊急醫療服務（EMS）及醫院回報，就醫傷患增加了多人。台中榮民總醫院院長傅雲慶表示，院內剩下一名24歲男性患者治療，他是百貨11樓的樓管，到院時有嚴重頭部外傷與顱骨、脊椎等多處骨折，經插管和入住深切治療病房接受藥物治療，上周五晚已清醒，後續對病情審慎樂觀。賴清德到醫院探病期間，對事故表達高度關切和深感悲痛，要求行政部門協助地方政府做好相關工作，參考調查結果，防止類似事件再發生。

新光三越被指無申施工 消防署初步調查判定肇因與12樓裝修有關，台中市消防局長孫福佑上周五指事發時，12樓消防設備關閉，因此對業者罰款30萬新台幣（約7.3萬港元）。台中市政府另調查發現，百貨業者進行裝修施工沒有申請，再被罰款30萬元，並勒令無限期停業。台北市一名土木技師坦言，業界確實有許多陋習，例如「明天要施工，今天還在改圖」，最後來不及只好直接施工。

員工揭事發後無即疏散 爆炸發生後，百貨商場被市政府勒令無限期停業。有員工爆料，事發時新光三越並未立即疏散客人也沒有廣播，而是優先去安撫VIP室客人，引起爭議。該員工強調，直到事發20分鐘後，其他樓層員工才被通知要疏散，期間根本不知道發生甚麼事，讓他們氣憤不已。也有員工透露，氣爆威力強大，有櫃位直接從眼前消失，後來樓管才跑來要眾人撤離，間接證實並未在第一時間通知廣播疏散。

另有台媒報道，事發後大樓附近人煙稀少，但有一名來自大陸的女主播連續兩天現身，用手機在樓下開直播講述氣爆事故消息，還不忘拿出產品開始「帶貨」，被指疑似「發災難財」。