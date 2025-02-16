台中氣爆 澳門7口家兩人亡 碎片砸人畫面曝光

台灣台中市新光三越中港店上周四發生嚴重氣爆事故，當時從澳門到台灣旅遊的鄧氏一家7口途經時受波及，造成兩死5傷，其中兩歲女童至昨日仍昏迷，經緊急做開顱手術，昏迷指數為3。氣爆發生期間，一家人遭大樓飛落碎片砸中的畫面曝光，目睹事故的蔡姓男子即送他們到醫院搶救。

畫面可見，當時鄧氏一家在氣爆發生瞬間，巨大的聲響讓他們停下腳步，下意識地抬頭往上看，但不到一秒的時間，被炸出來的碎片從天而降，直接砸向他們。現場瞬間揚起大量粉塵與白煙，雖可看到有人從白煙中逃出，但仍然有人被碎片砸中倒地不起。原定上周五返回澳門的他們在離台前遭遇不幸，56歲鄧姓祖父當場死亡，58歲盧姓祖母送醫後不治；兩歲小孫女送醫時昏迷，頭部嚴重外傷、腦出血，其父母、叔叔與曾祖母皆受輕傷。

司機出手載昏迷女童入院 住在南投埔里56歲的蔡姓男子，上周四上午開車載朋友準備到新光三越中港店購物，詎料抵達時剛好遇到氣爆事故。他看見上述女童全身滿布血漬倒臥在其母懷中，其母不斷痛哭，其父在旁相當焦急。蔡男見女童傷勢嚴重，決定伸出援手，載3人前往台中澄清醫院。蔡男表示，女童途中已陷入昏迷，當時怕來不及救援，沿路閃警示燈闖紅燈，並向窗外大喊「我在救人麻煩讓路」。他事後持續和女童父親用微信聯繫，關心女童狀況，希望她能渡過難關。

澳門死傷者的家屬上周五抵達台中，趕赴醫院探視傷勢較重的女童，並完成其祖父母遺體驗屍程序。親屬對此意外不發一語，以文件夾遮臉快步離開，當時並無回應如何安排後事。至昨日，澳門傷者仍有3人需留院治療，其中女童留在中國醫藥大學附設醫院治療。院方表示，目前以藥物控制和低溫療法治療，與前一日的情況相近，持續密切觀察。其餘兩名傷者情況穩定，仍在康復中。本報綜合報道