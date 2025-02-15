華揭高粱兩基因 助抗植物寄生

【本報綜合報道】寄生植物對農作物構成重大威脅，化學藥劑等傳統防治方法效果有限且成本高昂。中國科學院遺傳與發育生物學研究所前日表示，首次從高粱中發現兩大關鍵基因，通過基因編輯修飾，將協助全球抵禦寄生植物威脅，保障世界糧食安全。研究論文已在國際學術期刊《細胞》線上版發表。

針對獨腳金萌發 團隊通過基於原創基因挖掘技術結合大數據分析等，首次鑑定出高粱中兩個關鍵的獨腳金內酯外排轉運蛋白，發現在高粱誘導寄生植物獨腳金種子萌發和生長起到重要作用。在獨腳金高發地區的田間小區試驗結果表明，敲除這兩個基因的高粱品種對獨腳金抗性顯著增強，寄生率降低67%至94%，同時高粱產量損失減少49%至52%。

寄生植物通過吸器等特殊結構侵入寄主植物組織，吸取營養物質，影響作物正常生長，每年在全球造成經濟損失高達120億美元（約936億港元）。獨腳金又被稱為女巫草，主要寄生高粱等單子葉作物，寄生過程極隱蔽且難以防治，其種子在土壤中可休眠超過20年。團隊未來將進一步驗證相關基因在其他重要作物中的作用，並推動抗獨腳金寄生作物的商業化應用。