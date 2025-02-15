情人節另類宣洩 蟑螂死鼠冠舊愛名字

【本報綜合報道】昨日是情人節，商家除了推出活動讓一眾愛侶慶祝外，亦為單身人士提供渠道宣洩。美國多地動物園就舉行為蟑螂、死老鼠等不討喜動物冠名活動，讓人一解對舊愛、前夫等心頭之恨。

在美國紐約布朗克斯動物園，參觀者只要捐款15美元（約117港元）就能獲得證書，上面寫明已向選定對象送出蟑螂，捐出款項將用於野生動物保護項目。無獨有偶，阿拉斯加州安克雷奇市鳥類治療與學習中心亦推出為死老鼠命名活動，死老鼠將成為該中心鳥類食物。田納西州孟菲斯動物園則推出兩款10美元（約78港元）電子賀卡，買家可向伴侶贈送小熊貓吃葡萄可愛影片，或向怨恨對象贈送大象排泄影片。

烏克蘭情侶大賽 貓羊組合奪冠 另一邊廂，烏克蘭敖德薩動物園前日公布年度情侶大賽冠軍，得獎者是一隻貓和一隻羊，令人大跌眼鏡。原來這對動物組合常在園內結伴依偎，感情良好因而獲獎。日本和歌山縣白濱町主題公園冒險大世界則為4歲雌性大熊貓「楓濱」送上情人節禮物，是心形冰塊和熊貓造型雪人，讓大熊貓也能感受到節日氣氛。