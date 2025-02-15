歷來重鎮 倫敦辦公大樓拆卸前 古羅馬市政廳遺址現

潛藏地下室2000年 出土助尋起源發展 英國倫敦考古博物館前日發聲明指，倫敦市中心一座待拆辦公大樓地下室出土了一個古羅馬市政廳遺址，約有2,000年歷史，曾用作審議及作出重大政治、經濟和行政決策。考古學家形容，該遺址是古羅馬倫敦跳動的心臟，是近年來倫敦最重要發現之一，有助追尋倫敦起源、發展，以及被選為古羅馬和英國首都的原因。

聲明指出，該遺址目前已挖掘出部分地基和牆壁，由燧石、粗石、羅馬瓷磚，以及肯特郡一種石灰石製成，並出土了一塊印有古城官員印章的屋頂瓦片等文物。它被認為建於公元70年末至80年初期間，即羅馬人入侵英國並在倫敦建都數十年後；遺址或有兩層半高，全座建築體積約40米長，20米寬，12米高，採用古羅馬巴西利卡的公共建築形式。

政治商業中心 權力象徵 考古學家指，這座市政廳遺址曾是政治、商業和社會中心，是羅馬權力和權威的明顯象徵，擁有和足球場差不多大的庭院，前方曾是一個巨大的露天市場廣場，外面有一系列商店和辦公室。遺址使用約20年後被拆除，由一個更大的第二廣場取代，反映了羅馬倫敦在羅馬帝國作為大部分時期首都，在規模和重要性上的迅速發展。

聲明表示，遺址保存水平遠遠超出預期，可能挖出這座建築最重要部分，計劃2029至2030年向公眾開放。資料顯示，巴西利卡源於希臘語，原意是「王者之廳」，本來是大都市裏作為法庭或大商場的豪華建築，特點是平面呈長方形，外側有一圈柱廊，主入口在長邊，短邊有耳室，採用條形拱券作屋頂，後來教堂建築亦有沿用。本報綜合報道