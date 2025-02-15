日自民黨與勞資代表 商春季加薪

【本報綜合報道】日本自民黨的新資本主義實行總部周四召開會議，就2025年春季勞資談判（春鬥），與日本工會總聯合會會長芳野友子、日本經濟團體連合會會長十倉雅和等勞資代表展開磋商，提出要完善中小企業加薪環境。

總部長岸田文雄在會上表示：「當前是實現以加薪為起點的消費與投資良性循環的關鍵時期。」他希望延續以大企業為主取得不俗表現的2024年春鬥勢頭，期待可實現大幅加薪。關於加薪擴大至中小企業，總聯合會要求把加薪成本轉嫁至商品價格，以便更易推行。

目標整體加薪5%以上 日本商工會議所解釋稱，業績未見改善但為確保人才之下，不得不實施防禦性加薪的情況非常普遍。主席小林健會後受訪時僅表示：「實際加薪幅度將視春鬥狀況而定。」十倉則強調，「希望加薪不遜於去年。」總聯合會提出的目標是整體加薪5%以上，中小企業為彌合差距而加薪6%以上。據總聯合會透露，2024年春鬥中，旗下工會實現整體平均5.10%的加薪，而中小企業僅為4.45%。