日禽流致蛋價暴漲 近歷史高位

聯會指出，蛋價上漲原因是高致病性禽流感疫情蔓延導致大量雞被撲殺，名古屋、大阪、福岡各地的價格也上漲。相關人士指出：「雞養大需要時間，預計高價趨勢將持續到夏季前後。」東京地區2月1至12日的平均價格為314日圓（約15.9港元），比1月的平均價格258日圓（約13.1港元）上漲了兩成，逼近2023年4月和5月創下的單月平均最高價350日圓，當時也有禽流感肆虐。