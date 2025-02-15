日禽流致蛋價暴漲 近歷史高位
【本報綜合報道】日本全國農業協會聯合會雞蛋公司周三宣布，作為雞蛋價格大致標準的批發價（東京地區，以中號蛋為準）為每公斤315日圓（約16港元）。相比上月6日時的225日圓（約11.4港元）上漲了四成，逼近歷史最高價350日圓（約17.8港元）。
聯會指出，蛋價上漲原因是高致病性禽流感疫情蔓延導致大量雞被撲殺，名古屋、大阪、福岡各地的價格也上漲。相關人士指出：「雞養大需要時間，預計高價趨勢將持續到夏季前後。」東京地區2月1至12日的平均價格為314日圓（約15.9港元），比1月的平均價格258日圓（約13.1港元）上漲了兩成，逼近2023年4月和5月創下的單月平均最高價350日圓，當時也有禽流感肆虐。
單月撲殺雞隻達648萬
本季禽流感於去年10月17日確認首例感染，創下了迄今最早紀錄。1月感染例急劇增加，撲殺雞隻數量達到648萬隻，創單月最多紀錄。截至本月12日，禽流感疫情已擴散到養雞業發達的千葉、愛知等14個都道縣。
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