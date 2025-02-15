釜山在建酒店起火 釀至少6死25傷

【本報綜合報道】南韓釜山機張郡一個在建酒店地盤周五早上發生火警，造成至少6名工人死亡，25人受傷，大樓內約100名工人需緊急疏散。火警在下午撲熄，僱傭勞動部長金文洙已指示成立中央災難安全對策本部，釜山地方警察廳正調查起火原因。

隔熱材料肇禍 100人急疏散 事發位於東釜山旅遊區海雲台悅榕莊建築地盤，早上10時51分左右，地盤內一幢大樓1樓游泳池附近擺放的隔熱材料起火，最初傳出起火現場附近有10名工人，其中6人獲救時失去心跳，其後證實死亡，多名傷者吸入濃煙不適。大樓內至少14名工人向天台逃生，消防派出直升機接走工人，直至下午1時34分左右撲滅火勢。

消防人員指出，接報到達現場時大樓內部充滿黑煙，死者倒臥起火現場，大樓入口處有許多易燃物導致難以疏散。

大樓內工人憶述，當時天花板不斷落下火花，工人試圖用滅火筒滅火但未見效。現場工人指事發時聽到火警鐘聲，以為是消防檢查於是落樓。他走到一樓時發現濃煙密布，並聽到玻璃碎裂聲，火勢迅速蔓延。