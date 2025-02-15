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美司法部促撤紐約市長腐敗案
美媒引述消息報道，由於司法部當天要求紐約南區聯邦檢察官沙遜撤銷美國紐約市長亞當斯涉貪濫權案件，沙遜同日下午向司法部提出辭呈。亞當斯去年9月因涉詐欺及收賄等罪名，成為美國史上首位在任遭到起訴的紐約市長，仍拒絕認罪及辭職，並打算競選連任，案件預定4月開庭。（綜合報道）
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