兩岸國際

甘迺迪姪子出任美衞生部部長

美國國會參議院周四以52票贊成、48票反對，通過總統特朗普的提名，由已故總統約翰‧甘迺迪之姪小羅拔‧甘迺迪出任衞生部部長一職，將負責監督食品及藥物管理局（FDA）及疾病控制及預防中心（CDC）等機構。71歲的小羅拔·甘迺迪是知名反疫苗活動人士，屬特朗普政府最具爭議內閣人選。（綜合報道）
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