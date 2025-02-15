兩岸國際

逾20萬丹麥人聯署撐收購加州

美國總統特朗普早前揚言收購丹麥屬地格陵蘭。丹麥社運人士近日發起網上請願，提議用1萬億美元（約7.8萬億港元）買下美國加州，相信只要價格合適，特朗普就會願意出售，好讓當地成為「新丹麥」。截至周二，已有20萬丹麥人聯署表示支持。（綜合報道）
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