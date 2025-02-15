墨西哥威脅提控 促Google回復海灣原名
【本報綜合報道】墨西哥總統辛鮑姆周四敦促美國科企Google，重新考慮把墨西哥灣更名為美利堅灣決定，必要時或對其提起民事訴訟。
特朗普強行改名「美利堅灣」
辛鮑姆稱，Google尚未解決墨西哥早先針對墨西哥灣更名作出投訴。她敦促Google審查美國白宮法令，並稱更名為美利堅灣唯一有效地方就是美國擁有主權的地方，或距離海岸22海里以內的地方。如Google堅持使用美利堅灣，她稱墨西哥可能會訴諸法庭。美國總統特朗普1月20日上任後，簽署行政令重新命名墨西哥灣為美利堅灣，Google因此在美國Google地圖上更改名稱。
另外，針對美國近日指摘，墨西哥政府與當地販毒組織結成令人無法容忍聯盟，辛鮑姆同日反譏美方窩藏販毒集團，放任美國公民與墨西哥有組織犯罪集團合作販毒。她呼籲華府不但要幫助打擊墨西哥販毒集團，也要做好國內本土工作阻止毒品販運，逮捕必要人士。特朗普政府多次抨擊墨西哥向北輸送毒品，如不遏制將向墨西哥所有商品徵收25%關稅。
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