墨西哥威脅提控 促Google回復海灣原名

特朗普強行改名「美利堅灣」

辛鮑姆稱，Google尚未解決墨西哥早先針對墨西哥灣更名作出投訴。她敦促Google審查美國白宮法令，並稱更名為美利堅灣唯一有效地方就是美國擁有主權的地方，或距離海岸22海里以內的地方。如Google堅持使用美利堅灣，她稱墨西哥可能會訴諸法庭。美國總統特朗普1月20日上任後，簽署行政令重新命名墨西哥灣為美利堅灣，Google因此在美國Google地圖上更改名稱。