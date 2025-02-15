美徵收對等關稅 傳4‧2開始實施

特朗普簽備忘錄 盟友亦無豁免 美國政府繼續揮舞「關稅大棒」，總統特朗普周四簽署備忘錄，下令團隊制訂徵收對等關稅措施，對象包括貿易夥伴，同時考慮加徵使用增值稅制度的國家關稅，未有提及落實具體時間。惟候任商務部長盧特尼克放風，上述措施或於4月2日開始實施。

特朗普在白宮橢圓形辦公室簽署備忘錄時說：「為了公平起見，我決定徵收對等關稅，意味無論其他國家向美徵收多少關稅，我們也將向他們徵收相同關稅，不會多也不會少」。根據備忘錄內容，上述政策旨在減少龐大且持續商品貿易逆差，並解決與外國貿易夥伴之間「其他不公平及不平衡貿易問題」。

指對就業市場產生積極作用 談及徵收對等關稅會否影響美國經濟時，特朗普指它會對當地就業市場產生積極作用，物價短時間內的確可能會上升，不過長遠來看可創造財富。美方官員補充，無論是中國等戰略競爭對手，抑或如日本等盟友，只要以不同方式佔美國便宜，特朗普均會視有關舉動為不對等貿易行為。

在備忘錄中，特朗普沒有提及徵收對等關稅時間表，僅提及已指示盧特尼克、候任貿易代表格里爾與財政部長貝森特及國土安全部部長諾姆等人協商，以便迅速提交一份報告，針對每個國家詳細說明徵收多少關稅。

當完成後，白宮行政管理和預算局局長沃特需於180天內提交另一份報告，評估有關政策會否對美國財政帶來影響。盧特尼克周四受訪時透露，報告可趕及4月1日左右完成，之後交予總統過目。另有白宮官員透露，特朗普希望快速採取行動，或只需數周而非數月即可實現落實關稅措施。

美媒指出，白宮將根據與美貿易國家，其自身所採取一系列貿易措施來決定是否徵收對等關稅，一共有5大考慮因素，包括其他國家對美徵收關稅水平、匯率及任何美方認為存在不公平的行為等。

多國表示破壞多邊貿易體制 特朗普日前簽署文件宣布，對所有美國進口鋼鋁徵收25%關稅，並聲稱將對晶片、汽車、藥品等產品徵收對等關稅，引來加拿大、德國及日本等盟友反對。多國認為上述關稅措施將破壞多邊貿易體制，阻礙世界經濟發展，美國及其貿易夥伴將遭受巨大損失。本報綜合報道