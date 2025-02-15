美指解放軍將借軍演掩飾攻台

【本報綜合報道】美軍印太司令部司令帕帕羅周四在夏威夷出席檀香山防衞論壇時表示，以中國大陸在台灣周邊舉行軍演廣泛程度研判，陸方很快就能以軍演掩飾對台發動的攻擊。他又警告，中國、俄羅斯和北韓合作日益增加，稱之為「新興專制軸心」及「麻煩製造者三角」。

稱中俄朝「新興專制軸心」 帕帕羅指出，解放軍近年在台周邊活動顯著增加，更難以區別大規模軍演與實際攻擊準備行動，每天都可能出現軍演實際上是掩飾作戰警號情況。對於美方恐沒足夠武器應對台海戰爭，他承認美國彈藥庫即將用完，軍備維護工作積壓量增加，犯錯空間愈來愈小，對手已得悉情況並積極採取行動加以利用。他指美軍需加速取得並部署各式無人系統，而人工智能（AI）將是協助美國改善對潛在攻台行動早期預警能力的關鍵工具。

另對於美國海軍神盾驅逐艦拉爾夫‧約翰遜號及海洋測量船鮑迪奇號近日過航台海，卻沒公布動態及說明行動意涵，台媒引述知情人士分析指，很可能是為了低調「探勘」台海水文，藉此確保艦艇安全通過該爭議海域。

知情人士又指，美軍已多年沒派測量船進入台灣海域，而鮑迪奇號8年前在南海執行任務時曾遭解放軍騷擾，甚至有水下滑翔器失竊。