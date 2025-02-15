繼續拉攏 特朗普冀俄重返G7 克宮稱更看好G20

慕尼黑安全會議 邀美俄烏出席 繼周三與俄羅斯總統普京通電話後，美國總統特朗普翌日繼續談論莫斯科。他指七大工業國集團（G7）早年把俄除名是個錯誤，希望俄方能夠重返，讓該國際組織恢復成為八大工業國集團（G8），並說：「俄羅斯應坐在談判桌前，普京也非常願意回歸。」

G7原為G8，俄羅斯2014年入侵烏克蘭克里米亞半島後，G7同年3月26日召開緊急會議並發表聯合聲明，正式將俄羅斯從G8中除名，目前成員國分別是美國、日本、德國、法國、英國、意大利及加拿大，歐盟為非正式成員。

美承諾基輔將參與俄烏和談 特朗普周四在白宮橢圓形辦公室簽署備忘錄時再次提及與普京對話內容，他承認非常希望俄羅斯能夠回歸G7，使該國際組織再次形成G8。他強調俄羅斯2014年被排除在G7之外絕對是個錯誤：「這不是喜歡或不喜歡俄羅斯的問題，這是『G8』問題。」

在談話期間，特朗普還表示，假如俄羅斯當時未被G7排除在外，那些往後俄烏衝突很可能就不會發生，即使是現時再次加入也有幫助，「我認為你現在面臨的問題就不會出現了」。作為今年G7主席國的加拿大，暫未回應特朗普言論。

此外，特朗普亦指出，美俄烏3國均受邀出席慕尼黑國家安全會議，烏克蘭將是旨在結束俄烏衝突談判參與方之一。他又一次批評美國前總統拜登有關烏克蘭可以加入北約說法是導致2022年烏克蘭危機升級原因。對於烏克蘭擔憂美俄對話可能將其排除在外，他承諾基輔將參與未來旨在結束俄烏戰爭談判，相信普京亦渴望和平。

針對特朗普言論，俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫周五稱，G7重要性現已大幅削弱，俄方對重返興趣不大，更看好二十國集團（G20）前景。

烏斥俄攻核電廠毀防護掩體 另一邊廂，烏克蘭總統澤連斯基同日指控，俄羅斯出動攜帶爆破彈自殺式無人機，襲擊切爾諾貝爾核電廠，導致在1986年核事故中受損反應堆防護掩體被毀，涉事防護掩體用於阻隔反應堆洩漏輻射，目前監測外部輻射數值尚未增加，正持續監測。他指摘俄羅斯敵對行動完全不顧後果，對全球構成恐怖威脅。對此，佩斯科夫強調，俄軍從不攻擊烏克蘭核能基礎設施，有關指控屬於挑釁。本報綜合報道