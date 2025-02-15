獅虎獸體削惹議 動物園稱弓背顯瘦

指健康良好 將擴建展館

周二網傳影片所見，獅虎獸體形瘦削，脊背高聳，在場館內來回踱步。影片發布者表示，這隻獅虎獸幾年前狀態還不錯，但近年出現暴瘦的情況。有網民表示擔心，又發布了一張疑似該獅虎獸2017年的照片，可見其體形健碩，狀態良好。寧波野生動物園一名工作人員回應指，這隻獅虎獸年齡偏大，因為經常弓着背，顯得比較消瘦。經園區獸醫與營養師評估，其健康狀態良好。但該工作人員承認，部分動物展覽場館場地確實比較小，導致動物精神不佳，園區正擴建場地。