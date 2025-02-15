廣州新措施：學校小息增至15分鐘

【本報綜合報道】廣東省廣州市教育局日前宣布，今年新學期全面推行校園綜合體育活動不低於2小時。今年春季學期開始，全市小學課間小息時長由10分鐘調整為15分鐘，初中下午課間小息同樣由10分鐘調整為15分鐘。

鼓勵每日一節體育課 教育局形容，小息時長調整讓課間活動時間更加充足，「不再是匆忙接水、匆忙上洗手間、匆忙尋找玩伴」。當局亦要求從今年春季學期起到秋季學期前，各區義務教育階段學校試點落實每天一節體育課的學校比例不少於30%，秋季學期開始全市義務教育階段學校100%落實每天一節體育課，同時鼓勵寄宿制學校結合實際情況，統籌安排每天綜合體育活動。高中及中等職業學校推動每周3至5節體育課，有條件的學校試點每天一節體育課，落實每天綜合體育活動時間不低於兩小時要求。

教育局預告未來會制訂微課間小息體育活動指引，為各區各校推薦更科學、更多樣、更精彩體育活動選擇，提升課間小息微運動質效，又要求教師要控制好每一節課時間，不要拖堂或擠佔課間小息時間，更不能限制學生課間小息自由。