台確定特編防衞預算逾GDP 3%
【本報綜合報道】因應美國總統特朗普批評台灣搶走美國晶片生意，又計劃對所有貿易夥伴徵收對等關稅，賴清德昨天舉行台灣今年首次安全高層會議，確定優先特編防衞預算達本地生產總值（GDP）3%以上，持續推動防衞改革，落實全社會防衞韌性。
賴清德指出，美國新政府組成後因應內外挑戰，採取與過去截然不同戰略與政策，導致台灣以至全球各地面臨新一階段變動與挑戰。召開安全高層會議目的探討如何確保台灣安全、在全球供應鏈上不可或缺，以及在挑戰中持續進步發展。政府新一年優先推動3項工作，除了特編防衞預算，亦會推動安全法制改革，防制大陸統戰滲透，並強化高科技保護，與盟友合力打造全球民主供應鏈。
將擴大對美投資採購
對於台美關係，賴清德指過去數年台灣對美國直接及間接投資大幅增加，截至去年已超過1,000億美元（約7,800億港元）。台政府未來將擴大對美國投資與採購，促進雙邊貿易平衡，另將提出全球半導體民主供應鏈夥伴倡議，並建立人工智能晶片產業鏈全球聯盟。
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