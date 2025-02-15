台確定特編防衞預算逾GDP 3%

賴清德指出，美國新政府組成後因應內外挑戰，採取與過去截然不同戰略與政策，導致台灣以至全球各地面臨新一階段變動與挑戰。召開安全高層會議目的探討如何確保台灣安全、在全球供應鏈上不可或缺，以及在挑戰中持續進步發展。政府新一年優先推動3項工作，除了特編防衞預算，亦會推動安全法制改革，防制大陸統戰滲透，並強化高科技保護，與盟友合力打造全球民主供應鏈。