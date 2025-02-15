華大使談DeepSeek 疑暗斥南韓封殺
【本報綜合報道】內地初創公司DeepSeek推出生成式人工智能（AI）模型近日被指有洩漏敏感訊息風險，南韓政府機構紛紛禁用。中國駐韓大使戴兵周四強調，中國將攜手南韓等國家努力打造非歧視AI發展環境。
戴兵在社交媒體發文稱，近期DeepSeek推出的AI模型引發全球熱議，作為AI全球治理積極倡導者和踐行者，中國將繼續與包括南韓在內國際社會一道，順應國際社會普遍期待，打造開放、包容、普惠、非歧視AI發展環境，讓AI紅利惠及所有國家和人民。分析指，戴兵強調打造包容、非歧視AI發展環境和讓其紅利惠及所有國家，或意指相關屏蔽措施不當。
體彩中心澄清AI無法預測中獎
另外，安徽省蕪湖市民眾近日宣稱按照DeepSeek推薦號碼買彩券並中獎，相關話題一度引起社交平台熱議。中國國家體育總局體育彩票管理中心周三澄清，大樂透彩券每次開獎都是獨立、隨機產生，再強大的AI也無法預測中獎號碼，呼籲民眾勿受騙。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：