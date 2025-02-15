華大使談DeepSeek 疑暗斥南韓封殺

戴兵在社交媒體發文稱，近期DeepSeek推出的AI模型引發全球熱議，作為AI全球治理積極倡導者和踐行者，中國將繼續與包括南韓在內國際社會一道，順應國際社會普遍期待，打造開放、包容、普惠、非歧視AI發展環境，讓AI紅利惠及所有國家和人民。分析指，戴兵強調打造包容、非歧視AI發展環境和讓其紅利惠及所有國家，或意指相關屏蔽措施不當。