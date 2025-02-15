華外長晤英首相 允深化各領域合作

中共中央政治局委員、外交部長王毅展開連串外訪行程，周四在倫敦會見英國首相施紀賢。王毅稱中方願同英方落實好兩國領導人重要共識，鞏固雙邊關係企穩向好態勢，深化拓展基礎設施、經貿投資、清潔能源等各領域合作，更好造福兩國人民。王毅另會見英國首相國家安全事務顧問鮑威爾，並與英國外交大臣林德偉舉行第十次中英戰略對話。

會見施紀賢期間，王毅指出近期中英財金對話取得豐碩成果，各層級交往相繼恢復，彰顯兩國務實合作巨大潛力，亦充分印證英國工黨政府奉行理性務實對華政策，符合國家和人民利益，順應時代發展潮流。他又形容當今世界更加動盪，百年變局加速演進，中英同為聯合國常任理事國要加強戰略溝通、增進理解互信，展現大國擔當，在應對氣候變化、人工智能、綠色發展等攸關人類未來領域加強合作，為世界提供更多確定性和穩定性。施紀賢則稱，當前兩國各領域合作取得積極進展，期待展開坦誠、建設性對話，推動英中關係持續穩定發展。

會見英揆國安事務顧問 王毅亦與鮑威爾會面，雙方積極評價中英關係企穩向好勢頭和務實合作成果，一致同意以兩國領導人重要共識為引領，加強戰略溝通，增進彼此了解，將堅持開放合作主基調，探索擴大共同利益，推動中英關係行穩致遠。兩人另就戰略安全以及共同關心熱點問題交換看法。

與英外相進行戰略對話 至於在第十次中英戰略對話上，王毅指出中英制度、歷史、文化不同，存在一些差異和分歧很正常，關鍵是樹立客觀理性認知，本着相互尊重態度，加強對話溝通。林德偉則稱當前國際局勢中各種挑戰增多，英中有必要加強戰略溝通，共促全球和平穩定，並強調英方致力發展長期穩定、成熟、有力的對華關係，與中方加強高層交往，展開建設性對話和各領域務實合作。

王毅亦與林德偉談及烏克蘭危機，並就下一步雙邊交往路線圖達成多項共識，包括安排英國能源安全和淨零排放大臣、教育大臣及科學、創新和技術大臣訪華。雙方同意加快籌備舉行中英經貿聯委會、衞生、產業合作等機制性對話，同時在金融服務、清潔能源、人工智能、全球治理、發展夥伴、網絡安全等方面合作。本報綜合報道