澳門死傷者家屬 昨前往台灣

【本報綜合報道】台中新光三越氣爆事故造成一個澳門七口之家兩死5傷，澳門政府昨日證實，其中一名死者為退休警員，另一名男傷者則為特警隊的現職警員。當地旅遊危機協助小組周四晚上隨澳門紅十字會前往台中，抵埗後到相關醫院探望死者家屬及傷者，並聽取其訴求，以協調制訂具體支援方案，全力提供適切協助。台灣陸委會則表示已與當事人建立聯繫渠道，會根據家屬需求，全力提供入境、醫療及簽證延期等協助。

陸委會：提供協助 針對事故，澳門政府昨日公布，已委派旅遊危機協助小組周四隨澳門紅十字會前往台中，全力協助死傷者家屬，當局並向相關家屬致以最深切慰問，並將與旅遊危機協助小組持續保持緊密溝通，全力提供適切的協助。就運送兩名澳門死者遺體事宜，危機協助小組表示將透過當地紅十字會與相關部門協調安排。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨日回應指，對事故感到痛心，對不幸遇難的同胞表示哀悼，向遇難者家屬及傷者表達誠摯慰問。陸委會周四曾稱，澳門傷亡者家屬昨日搭飛機赴台，政府相關機關將全力協助入境、醫療、簽證延期、文書驗證、喪葬等相關行政事宜。