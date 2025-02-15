女樓管罹難 新光三越否認派往監工

林女男友表示，當得知氣爆事故後聯絡女友，一直都打不通，結果收到女方家屬通知，趕到現場時醫生說已無心跳，沒法搶救。他稱與林女開始交往至今快將兩年，不知道為何新光三越會讓女友去施工樓層監督工程，跟廠商對接。

曾與母說去監督工程

林女的小姑則稱，林女畢業後就到新光三越工作至今，是10至12樓樓管，曾與母親說過要去監督工程，預計農曆新年過後、大約3月就會離職返回新竹。小姑指新光三越從頭到尾都無聯繫家屬，直到看到報道才得悉噩耗，最後是醫院打電話來通知。另有網民指出，事故中有四大「巧合」，包括是平日、剛開門沒多久、沒周年慶活動及中港路紅燈，故當時地面人流稀疏，或令更多人避過一劫。