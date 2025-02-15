台中氣爆 16名商場職員裝修工 送地檢漏夜訊問

出事前 廠商疑用砂輪機切割燃氣管道 台灣台中市新光三越百貨公司周四發生氣體爆炸奪命慘劇，現增至4死37傷，其中澳門一家7口遭到掉落重物砸中導致兩死5傷。台中檢警同晚通知20多名工人及百貨公司職員等錄取口供，其中16人以證人身份移送台中地檢署漏夜訊問，之後全數請回，無人轉列被告或強制處分。賴清德昨日哀悼事件，要求行政機關首長卓榮泰率領相關部會，協助市政府解決問題。

台中新光三越12樓周四早上11時左右發生爆炸，大量碎片散落。一眾傷者獲分送多間醫院，14人未出院，6人仍在深切治療病房接受治療，包括32歲臉部撕裂傷周姓工人、39歲全身兩成燒燙傷黃姓水電工人、24歲頭部外傷姜姓男子等。最年輕傷者、澳門籍兩歲女童頭部遭受重創，已被轉往中國醫大兒童醫院搶救，經緊急開刀後送入深切治療病房觀察，未來數天是重要觀察期。

針對氣爆原因，台中市消防局昨日公布，建築物熱顯像儀偵測畫面顯示，現場經歷氣爆後溫度最高約攝氏24度，不算很高，初步研判屬疑似燃氣爆炸，將持續配合檢方調查。內政部門消防署官員則指，根據相關人士口供，裝修與爆炸或有非常大關聯性，又指爆炸前有人看到廠商用砂輪機切割燃氣管道，有人曾問管道開關閥位置，嗅到異味20分鐘後發生爆炸。

或循公共危險過失致死罪偵辦 因應事故，台中地檢署周四指派6名檢察官組成專案小組，再會同法醫、消防局火調小組、技師公會及氣體燃料業者一起調查，釐清包括新光三越是否向台中市府申請施工等部分，已完成初步現場勘查作業。台中地檢署指後續將調查責任誰屬，對於消防部門初步認為12樓工程肇事，不排除循公共危險或過失致死罪方向偵辦。

台中市市長盧秀燕稱，已要求台中新光三越無限期停業，等檢查安全無虞後方可復業。受事件影響，台中、高雄、新北、台南及新竹等地政府昨日巡檢百貨公司美食街，特別是新光三越分店。

多地啟動百貨公司美食街安檢 其中高雄市政府啟動14間百貨公司美食街公共安全巡檢，發現新光三越高雄三多店美食街一處鐵捲門妨礙逃生，要求改善。台南市長黃偉哲視察新光三越台南新天地時強調，未來各市政府將會不定期抽查公共場所，藉此確保安全。本報綜合報道