美俄顯議和共識 烏政府窮途末路

今周是俄烏戰爭議和的關鍵時刻，美國總統特朗普周三先後與俄羅斯總統普京和烏克蘭總統澤連斯基進行電話通話，討論俄烏戰事，美俄同意啟動談判。這是自特朗普上月再度就任總統以來，分別與俄烏總統首次已知的通話。此外，澤連斯基將於周五在慕尼黑安全會議上與美國副總統萬斯會面，商討俄烏議和。

澤連斯基周二接受訪問時表示，倘若特朗普成功讓烏克蘭和俄羅斯舉行停火談判，烏方計劃向俄國提出交換領土，用烏軍佔據長達6個月的俄羅斯庫爾斯克州領土，換取俄軍佔據的烏克蘭領土。其次是和議一定要包括烏克蘭得到美國的安全保證，不能單靠歐洲。此外，他早前就同意將烏克蘭的稀土開放給西方盟友投資開發，但一些地區已被俄軍佔領。事實上，特朗普曾於上周對記者說，只有烏克蘭用稀土礦產進行交換，美國才會繼續提供援助，以幫助其抵禦俄羅斯的侵略。

加入北約 機會渺茫 然而，澤連斯基其實是在混淆視聽，正如克里姆林宮發言人佩斯科夫回應指出，俄羅斯不會討論交換領土，庫爾斯克州的烏克蘭軍隊將被消滅或驅逐。澤連斯基沒有庫州土地的控制權，又如何可以領土交換？

如今，澤連斯基希望以稀土及鈦、鋰等珍貴資源利誘特朗普政府，更表示烏克蘭50%的稀土和20%（其實可能更多）的鈦、鋰是在俄控的烏東地區。而戰爭愈拖延下去，隨着紅軍城的失陷，俄軍大有機會在議和完成之前，已經佔領第聶伯河可據守的天然邊界，屆時烏克蘭可控制的珍稀資源便會更少。這也說明特朗普政府急於開展和談，可能是沾手烏克蘭土地及珍稀資源的美國大財團在背後推動。若不能借烏軍奪回俄軍佔領的烏東地區，以增加土地及資源財富，更面對俄軍不斷進佔烏國土地，便要用投資角度加快議和「止蝕」，以免戰爭拖得愈久，烏國損失的領土便會愈多。

美國防長海格塞斯周三首訪比利時布魯塞爾的北約總部，出席烏克蘭防務小組會議，他認為，烏克蘭恢復2014年以前包括克里米亞的邊界，以及在和平談判結束後加入北約，均不現實。而在和議中進駐烏克蘭的和平部隊，可分為歐洲及非歐洲部隊，但不會包括美軍，其中歐洲北約和平部隊不會依從北約憲章第五條款受攻擊會聯防的保證。這些其實也反映特朗普與普京就議和已有一定的共識。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻