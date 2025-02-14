華揭全球最古老鳥類化石 演化特徵提早2000萬年

【本報綜合報道】中國科學院古脊椎動物與古人類研究所、福建省地質調查研究院的研究團隊，昨日在福州聯合召開新聞發布會，公布目前全球最古老鳥類「政和八閩鳥」化石，首次確認現代鳥類的體形在侏羅紀就已出現，並將這一特徵出現時間提早2,000萬年。相關研究論文同日發表於國際學術期刊《自然》。

證尾骨縮短現於侏羅紀 研究團隊自2021年起在福建省展開古生物和地層考察工作，2023年11月，團隊發現一件不完整的爬行動物化石，初步判定可能是鳥類化石。經過長達一年的室內修復和研究分析，團隊最終確定該化石屬於鳥類，並將其命名為政和八閩鳥。

尾骨縮短是恐龍演化成為鳥類過程中最大的形態變化之一，鳥類和其他爬蟲類最顯著差異在於，鳥類尾巴很短，不但尾椎數目減少，且最後幾枚尾椎愈合成尾綜骨結構。過去研究表明，最古老鳥類化石是數個源自侏羅紀的始祖鳥化石，但由於始祖鳥具有和恐龍一樣的長尾骨，部分科學家認為始祖鳥屬於恐爪龍類，而非鳥類。