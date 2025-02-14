兩岸動物園賀元宵 製作大餐增氣氛

【本報綜合報道】為了慶祝元宵節，兩岸的動物園都為動物準備了節日大餐，讓牠們也體會節日氣氛。廣東廣州市長隆野生動物世界保育員周三在樹上布置元宵節燈籠，增加節日氣氛，又用紅蘿蔔、竹子為大熊貓幼崽「妹豬」製作元宵大餐，牠在春日暖陽下嬉戲、進食，模樣憨態可掬。

元宵節當日，重慶永川樂和樂都動物主題樂園的飼養員也用竹筍和南瓜等食材，為大熊貓製作了「翡翠元宵」，讓牠們品嘗節日美味。山東濟南動物園飼養員周二用紅蘿蔔及竹子等食材為大熊貓製作大餐。上海野生動物園的動物們周三吃到保育員準備的特色「湯圓」，搭配蔬菜果串，包括蘋果、葡萄、小番茄等。當天是河馬「想想」出生兩個月紀念日，故為牠準備了用黑麥草或苜蓿草包裹蘋果的「湯圓」。

改造海廢浮球為玩具 台北市動物園保育員周三也為大熊貓準備由海廢浮球改造而成的「大湯圓」作為益智玩具，希望為動物帶來新樂趣，同時鼓勵民眾將廢棄人造物改造利用，重視環保及海洋污染議題。