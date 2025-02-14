元宵情人節各地歡慶 加國社區派禮包送溫情

恰逢「十五的月亮十五圓」 神州滿街熱鬧 周三和今天分別是元宵節和情人節，元宵同樣被譽為中國的情人節，因此各地迎來一片溫情和喜慶的應節活動。加拿大有社區為有需要人士贈送情人節溫情禮包，中國多地亦以出門賞月、猜燈謎、吃元宵（傳統食物）、點起萬盞綵燈等方式慶祝。天文科普專家表示，蛇年元宵節是「十五的月亮十五圓」，月亮最圓時刻於周三晚上9時53分出現。

加拿大新斯科舍省溫莎有社區義工趁着情人節前夕，為當地兩個婦女庇護所準備了100個裝有情人節賀卡、朱古力和個人護理用品的愛心大禮包。有參加活動的義工表示，這是溫莎首次組織類似的活動，認為這是一次傳遞愛心的活動，能提醒目前住在庇護所裏的女性，在情人節裏也有人掛念着她們並為她們送上溫暖。

浙江非遺民俗表演奉盛宴 在中國，元宵節前夕，各地張燈結綵舉辦慶祝活動，迎接節日到來。浙江省湖州市舉行大型新春踩街活動，非遺與民俗表演為市民遊客奉上一場文化盛宴；杭州市亦有街區舉行賽博元宵文化盛宴，活動上的人形機械人化身川劇變臉大師，機械犬則隨着音樂起舞，熱鬧非常。江西省南昌市新建區石崗鎮村民遵照當地習俗，舞起由442條由板櫈燈連接而成的板櫈龍繞村游走，祈求風調雨順、五穀豐登。北京黃松峪鄉京東大溶洞，遊客在色彩繽紛的環境中賞花燈、猜燈謎，打鐵花、風火輪、非遺火壺等表演更帶給遊客火樹銀花不夜天的震撼。

傳統湯圓融合創新具特色 吃元宵亦是元宵節中重要的一環，各地慶祝時也有各具特色的元宵，如吉林長春熱賣卡通和元寶等多種造型的湯圓；天津市多間老字號元宵店舖前則排起長長隊伍，「前店後廠」的傳統模式仍深受市民喜愛；山西太原市則有醋坊推出「老醋元宵」，吸引遊客品嘗，其餡料加入手工製作的老陳醋，令食客解甜解膩，受到當地民眾歡迎。另有年輕人嘗試以較為創新的方式品嘗元宵，如「湯圓+奶茶」「湯圓+酒釀」等混搭組合，成為年輕人歡慶元宵節的「新標配」。本報綜合報道