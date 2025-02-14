原擬推遲釋放人質 哈馬斯：續履行協議

以色列美國強硬警告下改口風 以哈停火協議搖搖欲墜之際，巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯昨日重申，將根據此前簽署內容繼續執行，包括按照時間表交換被扣押人質。以色列此前曾警告，假如周六中午前未能如期釋放3名人質就會重啟戰事，直至徹底擊敗哈馬斯。

哈馬斯早前指控以色列違反停火協議，宣布推遲原定周六再釋放其中3名人質計劃。面對以美兩國連日威脅，哈馬斯昨日透過Telegram發聲明澄清，其代表團已在開羅與埃及和卡塔爾調解員舉行會談，重點討論停火協議條款，特別是關於確保巴人獲得帳篷、醫療用品及燃料等。

在聲明中，哈馬斯強調將繼續按照加薩地帶停火協議內容執行，包括按照規定時間表交換囚犯。另一名發言人亦稱，哈馬斯並不擔憂加薩停火協議破裂，將堅定執行，又指一眾斡旋方正向以色列施加壓力，要求其全面執行協議，恢復周六交換人質進程。

曾5度交換被扣押人員 以色列日前警告，假如哈馬斯不在周六中午前放人就會重啟戰爭，強度將與不同以往，將持續至徹底擊敗哈馬斯、救出所有被扣押人員，直至實現美國總統特朗普早前提出加薩地帶願景為止。特朗普曾表示，若哈馬斯不釋放人質，應取消停火協議。

自以色列與哈馬斯達成首階段停火協議以來，雙方曾5度交換被扣押人員，對上一次於上周六發生。以色列當時釋放183名巴人囚犯，哈馬斯則放走3名以色列人質。本報綜合報道