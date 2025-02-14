兩岸國際

汽車撞德罷工民眾28人受傷

德國運輸工會周四早上在慕尼黑中央火車站附近舉行罷工遊行期間，一輛白色汽車突然衝向人群，造成至少28人受傷，包括兒童。警方接報到場後，開槍射向汽車，最終拘捕一名來自阿富汗、正尋求庇護的24歲司機，初步調查屬有預謀襲擊。慕尼黑國家安全會議周五召開，當地保安備受關注。（綜合報道）
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