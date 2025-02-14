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德國將延邊境管控措施半年
德國月底將舉行大選，當地移民及尋求庇護人士問題成為選舉焦點。總理紹爾茨周三宣布，將延長原定下月中旬結束邊境管制措施多6個月。民調顯示，紹爾茨及其所屬社會民主黨支持度持續低迷，或面臨史上最差選舉結果。相反，中間右翼聯盟黨承諾打擊非法移民，支持度暫時領先社民黨。（綜合報道）
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