華助非洲太空項目 被指加強監控

【本報綜合報道】英美媒體周二報道，中國宣布向非洲國家提供大部分太空援助，包括捐贈衞星、太空檢測望遠鏡和地面站，其中一個重要項目是秘密設立埃及衞星實驗室，屬首次披露。

於埃及設衞星實驗室 據報道，埃及衞星實驗室位於開羅郊區，於前年開始營運，是中國過去兩年向埃及贈送一套太空技術一部分。已公開披露轉讓協議包括一個新太空監測中心，配備兩個最強大的望遠鏡，以及前年發射的兩顆地球觀測衞星，分別在埃及組裝和在中國製造。知情人士透露，中國當年還為埃及發射了第三顆中國製衞星，能進行軍事監控。

報道引述了解中國在非洲太空項目人士指，中國投資私底下獲得更多回報，包括可獲取衞星和望遠鏡收集監控數據，以及通過這些項目確保中國在埃及衞星科技領域永久存在。

美國國防部警告，中國在非洲和其他發展中國家太空項目存在安全風險，因可藉此獲取敏感數據和加強軍事能力，並脅迫非洲國家政府。中國駐美大使館發言人劉鵬宇回應指，美國才是世界上最大監控國家。