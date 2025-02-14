華外長訪英 將重啟戰略對話

英國首相施紀賢的發言人周一公布，中英兩國外長將討論國際安全、烏克蘭戰爭等議題，雙方也將重啟中英戰略對話。這是兩國第10次戰略對話，上一次舉行是在2018年，之後因新冠疫情爆發而中斷，近年英國亦因國家安全、壓制香港自由等考慮而限制中國投資。中方早前通報，王毅周三至下周一外訪，除了英國，還將訪問愛爾蘭，赴德國出席第61屆慕尼黑國家安全會議並在中國專場發表演講，結合會議主題就重大國際問題介紹中方立場。