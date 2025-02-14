華外長訪英 將重啟戰略對話
【本報綜合報道】中共中央政治局委員、外交部長王毅周三起前往英國等多國訪問，與英國外相林德偉會談，被視為兩國關係改善信號。美媒提到，中方在倫敦興建巨型大使館的計劃遭遇民間反彈，無意根據英國政府條件更改設計，令爭議升溫。
英國首相施紀賢的發言人周一公布，中英兩國外長將討論國際安全、烏克蘭戰爭等議題，雙方也將重啟中英戰略對話。這是兩國第10次戰略對話，上一次舉行是在2018年，之後因新冠疫情爆發而中斷，近年英國亦因國家安全、壓制香港自由等考慮而限制中國投資。中方早前通報，王毅周三至下周一外訪，除了英國，還將訪問愛爾蘭，赴德國出席第61屆慕尼黑國家安全會議並在中國專場發表演講，結合會議主題就重大國際問題介紹中方立場。
打造新使館掀風波
在王毅到訪倫敦前夕，英國政府對中國駐倫敦大使館新建計劃的公眾諮詢本周展開，但當地媒體報道，中方不願接受英國當局同意該計劃相關條件。與此同時，多個團體聯署去信英國內政大臣顧綺慧，要求英國政府把中港政府有關機構，納入「外國影響力登記計劃」最高級別。
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