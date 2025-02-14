美勢徵對等關稅 料印度泰國最受罪

華大使批評藉芬太尼問題搞針對 屬「搬石砸腳」 由美國發動貿易戰愈演愈烈，總統特朗普周四表示簽署命令，向所有對美國進口產品徵收關稅的國家，徵收對等關稅。有經濟學家警告，多個亞洲國家恐首當其衝，其中以印度及泰國情況最為嚴峻。中國駐美大使謝鋒日前批評，美國以鴉片類藥物芬太尼問題為藉口對華加徵關稅，只會搬起石頭砸自己的腳。

特朗普周四在網上表示，同日下午1時（香港時間周五凌晨2時）會在白宮橢圓形辦公室舉行與對等關稅措施有關記者會。他周三已告訴一眾記者，他即將簽令公布對等關稅措施，當時未提及確切時間，「不過我們將簽署對等關稅」。

外界憂全球貿戰擴大 增美通脹 有分析指，亞洲或成為是次貿易戰主戰場，其中以印度及泰國最受影響，理由是上述兩國對美開徵平均關稅，與美國所徵稅款存在較大差距，容易成為目標。

在周三，印度總理莫迪抵達美國訪問，預料將與特朗普會面。對於特朗普政府曾抱怨印度徵收高額關稅，阻礙美國進口產品，有報道指莫迪準備首先自行削減關稅，從而避免陷入貿易戰。除了亞洲國家，外界亦擔憂全球貿易戰擴大，或加速美國通脹，國會共和黨籍眾議院議長約翰遜表示，相信特朗普正考慮向包括汽車及製藥等行業施以豁免措施。

加省長訪美 將華指成共同敵人 與此同時，加拿大多名省長訪美，並將中國描繪成美加共同經濟敵人。中國外交部發言人郭嘉昆周四表示，中方始終認為各國之間發展關係不應當針對第三方，而且應該有利於促進各國之間的友好合作關係。

面對美國再次揮舞關稅大棒，謝鋒日前應邀出席美國中國總商會成立20周年慶典時提及，中美一年來面對複雜嚴峻形勢，雙方關係保持總體穩定並實現平穩過渡，兩國貿易額逆勢增長3.7%，又指去年美國貿易逆差創新高，比2017年關稅戰開打前上漲約50%，中國外貿規模創新高，比8年前上升逾50%，再次證明關稅戰、貿易戰解決不了問題，更擋不住中國發展。

針對芬太尼問題，謝鋒重申中國是全球首個正式整類列管芬太尼類物質的國家，也是列管物質最多、管制最嚴格國家，中美禁毒合作成效有目共睹。他認為對話協商才是解決問題正確途徑，中美雙方應本着相互尊重、和平共處、合作共贏原則，保持溝通、管控分歧、拓展合作。本報綜合報道