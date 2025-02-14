稱烏入北約不現實 美防長籲歐增支持

【本報綜合報道】美國防長海格塞斯周三首訪比利時布魯塞爾北約總部，出席烏克蘭防務小組會議。他認為烏克蘭恢復2014年前包括克里米亞半島邊界，以及在和平談判結束後加入北約均不現實，又呼籲與歐洲國家分工合作，由歐方管理歐洲大陸安全，美國則專注應對中國威脅及自身邊境問題。

海格塞斯表示，新一屆美國政府目標是烏克蘭實現和平，終止流血衝突，為此歐洲國家須加大在戰場上直接參與度，同時增加財政支持。他表明美國不會在烏克蘭部署士兵，要由歐洲國家及其他國際夥伴提供強力安全保障，承擔絕大部分對烏人道主義及軍事援助，如未來部署維和部隊須是非北約性質。他又指，美國主要貢獻將是壓低能源價格，削弱俄羅斯經濟實力，迫使其重返談判桌。