特朗普稱烏難恢復2014年前邊界
【本報綜合報道】與俄羅斯總統普京及烏克蘭總統澤連斯基通話後，美國總統特朗普表示，目前看來烏克蘭不太可能根據談判停火協議，恢復2014年、即俄羅斯吞併克里米亞半島之前的邊界。
特朗普稱俄烏須達致和平，兩國人民正被殺害。被問及是否認為烏克蘭是結束俄烏戰爭進程「平等成員」時，他形容屬有趣問題，並稱：「這不是一場好的戰爭，我認為他們（俄烏）必須實現和平，我就是這麼想的。」他重申基於歐洲距離衝突地區較近，故應給予烏方更多支持，不過對於基輔能否奪回克里米亞半島表示懷疑，理由是俄軍已佔領一定面積的烏克蘭土地，依然相信最終會有部分土地回歸烏克蘭。談及烏克蘭是否要割讓領土藉此結束戰爭時，他指澤連斯基「須做他必須做的事」。
中方稱樂見俄美加強對話
中國外交部發言人郭嘉昆昨日表示，俄美都是有影響力大國，中方樂見俄美就一系列國際問題加強溝通對話。關於烏克蘭危機，中方始終認為對話談判是解決危機唯一可行出路，始終堅持勸及促談。中方支持一切有利於和平解決危機努力，將繼續同有關各方保持溝通，持續為推動危機政治解決發揮建設性作用。
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