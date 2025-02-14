特朗普稱烏難恢復2014年前邊界

特朗普稱俄烏須達致和平，兩國人民正被殺害。被問及是否認為烏克蘭是結束俄烏戰爭進程「平等成員」時，他形容屬有趣問題，並稱：「這不是一場好的戰爭，我認為他們（俄烏）必須實現和平，我就是這麼想的。」他重申基於歐洲距離衝突地區較近，故應給予烏方更多支持，不過對於基輔能否奪回克里米亞半島表示懷疑，理由是俄軍已佔領一定面積的烏克蘭土地，依然相信最終會有部分土地回歸烏克蘭。談及烏克蘭是否要割讓領土藉此結束戰爭時，他指澤連斯基「須做他必須做的事」。