俄軍無人機零件 被指8成靠華走私

【本報綜合報道】愛沙尼亞對外情報部門周三發布年度國家安全報告，內容提及中國正協助俄羅斯生產軍用無人機，成為俄軍獲取西方關鍵零部件走私中心，約80%運抵俄羅斯的零部件均來自中國。

西方公司在華辦事處疑參與 報告指出，中國是俄羅斯進口高科技及軍民兩用商品主要樞紐，在烏克蘭戰場上發現俄羅斯武器中，約六成外國零部件正是來自中方。報告另提到，俄羅斯國內沒有無人機零部件替代品，主要來自西方，由中國政府通過私人公司，促進雙邊合作及秘密轉讓軍民兩用物品，西方公司在華辦事處可能參與其中。此情況恐減少俄羅斯依賴西方零部件，削弱西方相關影響力。

此外，報告亦提及俄方正大力投資擴大其無人機生產，包括在國內生產一款先進伊朗自殺式無人機。俄軍有望從2022年秋季的60至70萬人增加到150萬人，並將新部隊派往烏克蘭，藉此獲取作戰經驗。

愛沙尼亞對外情報局局長羅辛指，上述部隊戰後將部署在北約國家邊境沿線，北約應加強存在，又指北京利益在於防止俄方輸掉俄烏戰事，俄羅斯總統普京亦沒放棄其「帝國野心」。