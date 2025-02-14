特朗普分向俄烏元首致電 稱普京允談終戰

預期互訪 克宮潑冷水稱尚早 俄烏戰爭即將踏入第3年，美國總統特朗普周三先後與俄羅斯總統普京及烏克蘭總統澤連斯基通電話。他指美俄同意啟動談判，藉此結束俄烏戰爭，又指雙方可能會在美國、俄羅斯或沙特阿拉伯會面。俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫連日表示，普京支持特朗普想法，亦認為現在是雙方合作時候，不過會面為時尚早。

特朗普在自家社交平台Truth Social發文提到，他當天與普京展開「長時間且富有成效」通話，雙方討論與烏克蘭、中東、能源及人工智能（AI）等議題。他稱無論自己抑或普京均同意停止俄烏戰爭及合作，包括互訪對方國家，以及讓各自團隊立即就終戰一事啟動談判。

在貼文中，特朗普稱會致電澤連斯基，告知是此通話情況。他又指已要求國務卿魯比奧、中央情報局（CIA）局長拉特克利夫、國家安全顧問沃爾茲及中東問題特使威特科夫領導有關談判，堅信有關行動會取得成功。

除了發文，特朗普在白宮受訪時透露，他預期最終會與普京見面：「我們預計他（普京）會到這裏（美國）來，而且我會去那裏（俄羅斯），我們也有可能在沙特見面。」然而，他沒有給出具體時間，僅稱預計會在「不久將來」，又指雙方見面沒有先決條件。

克里姆林宮則表示，普京與特朗普通話近90分鐘。佩斯科夫補充，俄美兩國領導人討論交換公民、調解烏克蘭局勢、中東、伊朗核計劃、雙方在經濟領域雙邊關係等議題，又指兩人商定繼續接觸，包括舉行面對面會談。被問及會面具體時間時，他昨日澄清：「現在還無法說在甚麼時間，因為工作過幾天才會開始。」

美財長訪烏商關鍵礦產協議 當特朗普與普京通電話消息傳出後，澤連斯基隨後亦稱與美國總統討論如何實現和平及生產無人機等議題，又指對方的確在對話中介紹與普京對話情況等。他強調基輔比任何人更渴望和平，正與美方制訂聯合措施，制止俄方行動。烏克蘭總統顧問則指，雙方通話時間約半小時。

與此同時，美國財長貝森特周三訪問烏克蘭，與澤連斯基討論一項關鍵礦產協議。澤連斯基稱收到美方深化合作願景，雙方討論提議實質內容，正努力達成一項強力協議，期待在慕尼黑國家安全會議前取得進展。英媒引述消息指，協議包括能源、國有企業等相關內容，可能涉及利用烏克蘭豐富地下設施儲存美國天然氣，供歐洲使用。

多國強調應有歐洲參與 針對特朗普沒有邀請歐洲國家參與談判，英國、法國、德國、意大利、西班牙、波蘭外長周三聯同歐盟對外行動署（EEAS）及歐盟委員會發聯合聲明強調，任何談判應有烏克蘭及歐洲參與，期待與美就烏克蘭問題下一步行動舉行會談。本報綜合報道