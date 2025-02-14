華留學生在美遇害 男子曾闖住所

【本報綜合報道】中國駐美國洛杉磯總領事館周四通報，一名中國留學生早前在美遇害，館方已敦促美方加快案件調查，盡快將兇手繩之以法。內媒同日報道，23歲女死者莊夢涵（Menghan Zhuang，音譯）住所曾被一名男子闖入，翌日從窗戶爬出，警方正調查確認其身份。

中國駐洛杉磯總領館在通報提到，該名中國留學生就讀南加州一間高校，近日在其校外住所遇害，館方對此深感震驚及痛惜，向其親屬表示深切哀悼及誠摯慰問，強烈譴責兇手犯罪行徑。此外，館方承諾與死者家屬保持密切聯繫，協調校方等為善後處理等事宜提供積極協助，亦將繼續密切跟進案件偵辦情況，為家屬提供必要支持。

女死者曾控訴男友暴力 根據內媒報道，洛杉磯警方上周二調查時發現女死者遺體有多處傷痕，更有可疑男子事前出入其住所，正尋求公眾幫助確認男方身份。知情人士透露，女死者曾在網上發文，控訴白人男友對其施以暴力行為等，不過貼文已被刪除，有關說法未獲警方證實。